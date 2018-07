publié le 31/03/2017 à 10:54

Une cinquantaine d'anciens membres des cabinets ministériels des gouvernements de Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy, anciens soutiens d'Alain Juppé à la primaire de la droite, pourraient garnir un peu plus encore les rangs du mouvement d'Emmanuel Macron. Selon le journal Le Parisien, à l'origine de l'information, ce ne serait qu'une questions de jours.



Interrogé par le quotidien, Renaud Dutreil, ancien ministre de Jacques Chirac qui a rejoint Emmanuel Macron en 2016, légitime évidemment leur démarche. "Ils voient bien que derrière Fillon, il y a Laurent Wauquiez qui est dans une logique de parti ultralibéral, très conservateur sur le plan sociétal et sur l'identité française. Et au fond, c'est Macron qui est le plus fidèle à ce qu'a été le gaullisme." Le journal raconte aussi que Dominique Bussereau, président du Conseil départemental de Charente-Maritime, a, lui aussi, été approché.

Parmi les nouveaux venus dans l'écurie Macron, aucune personnalité n'est connue du grand public. Le potentiel ralliement d'anciens collaborateurs de droite de Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy pourrait apporter des compétences techniques bien plus importantes qu'un nom à Emmanuel Macron.