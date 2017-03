Frédéric Bukajlo pour RTL et Sipa

publié le 30/03/2017

Dans son programme économique, François Fillon, qui apparaît ainsi comme le candidat des riches, propose de supprimer l'impôt de solidarité sur la fortune, plus connu sous le nom de l'ISF. À la différence d'Emmanuel Macron. Pour le candidat de la droite, "c'est une belle illustration du fait que Monsieur Macron n'a aucune conviction. Monsieur Macron a défendu pendant des années la suppression de l'ISF. Il y a encore quelques mois, Monsieur Macron voulait supprimer l'ISF. Sur tous les sujets, c'est ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'il ne fait rien. Il réforme un peu l'ISF, il réforme un peu les 35 heures, il continue la politique, qui est celle d'aujourd'hui, qui donc, ne donnera pas de résultat."



Invité des Petits-déjeuners de la présidentielle jeudi 30 mars, le candidat de la droite a justifié l'intérêt d'une telle mesure. "Ce n'est pas pour faire plaisir aux riches. C'est parce qu'il n'y a pas d'investissement en France et parce que les entreprises françaises sont en train de passer sous contrôle étranger de manière massive. Plus de la moitié de l'économie française en réalité aujourd'hui dépend de fonds de pension américains et d'investisseurs du Golfe." "Il y a quelque chose de dangereux (là-dedans) (...) Je demande simplement que les investisseurs français soient taxés comme les Allemands, les Anglais, comme dans les autres pays européens", conclut-il.