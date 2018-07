publié le 22/02/2018 à 17:48

"Nous avons fait des signalements." François Logerot, président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), a signalé au fisc et à la justice quatre des 24 contributeurs au financement de la campagne d'Emmanuel Macron, révèle Marianne. Le montant total des irrégularités s'élèveraient à 87.600 euros pour un budget de plus de 12 millions d'euros.



En clair, les 24 personnes en question auraient réalisé des dons supérieurs à la limite légale (4.600 euros par personnes physiques), présentés comme effectués par deux personnes distinctes alors qu'ils provenaient en réalité d'un seul et même compte.

Sur les 24 donateurs, 20 ont régularisé leur situation. "Le second donateur a produit une attestation confirmant que le don excédentaire a été fait en son nom", écrit la commission dans ses conclusions. Les quatre autres (soit 18.300 euros), signalés à Bercy et transmis au parquet, donneraient droit à un avantage sur leur feuille d'impôt, les dons permettant des déductions fiscales, résume l'hebdomadaire.



Un risque de condamnation ?

Les quatre donateurs en question risquent une condamnation, assure Marianne, s'appuyant sur la jurisprudence Robert Bourgi. L'avocat avait effectué des dons dépassant le seuil légal à Nicolas Sarkozy puis à Force Républicaine, le micro-parti de François Fillon.



Celui qui se targue d'avoir "niqué" François Fillon pendant la campagne présidentielle 2017, en révélant l'affaire des costumes, avait été condamné en octobre 2017 à 2.500 euros d'amende et un mois de prison avec sursis.