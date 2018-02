publié le 20/02/2018 à 11:10

"Ouvrir les bibliothèques le soir et le dimanche." Emmanuel Macron se rend mardi 20 février à la médiathèque des Mureaux (Yvelines) pour impulser l'extension des horaires d'ouverture des bibliothèques, qu'il avait promise lors de sa campagne. Avec la ministre de la Culture Françoise Nyssen et l'Académicien Érik Orsenna, le président visitera cette médiathèque qui a la particularité d'être ouverte le dimanche.



Les bibliothèques sont ouvertes une quarantaine d'heures en moyenne par semaine. Au Danemark par exemple, on peut trouver des équipements ouverts jusqu'à 98 heures par semaine.

"Une inégalité fondamentale" que dénonçait Emmanuel Macron lors de la campagne présidentielle. "Ce sont ceux qui n'ont pas accès, chez eux, à la lecture ou à une activité culturelle, qui en pâtissent le plus."

Faute de pouvoir les y obliger, le président veut encourager les communes à ouvrir leurs bibliothèques plus tard le soir et le dimanche, en débloquant des fonds pour aider les collectivités à mettre en oeuvre ces ouvertures prolongées. Avec l'espoir que les communes suivent le mouvement.