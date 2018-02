Macron ne veut pas réagir aux propos de Wauquiez, qui n'est "pas inspirant"

Emmanuel Macron et Françoise Nyssen, en visite aux Mureaux, mardi 20 février 2018

et AFP

publié le 20/02/2018 à 13:11

Il ne prononcera pas un mot de plus. Face aux journalistes, Emmanuel Macron a indiqué mardi 20 février qu'il ne souhaitait pas réagir aux propos du président des Républicains (LR), Laurent Wauquiez. Selon le président de la République, le chef de file de la droite n'est "pas inspirant".



Interrogé en marge d'une visite aux Mureaux (Yvelines) sur ce que lui inspiraient les déclarations choc de Laurent Wauquiez, enregistrées à son insu lors d'un cours à des étudiants de l'École de management de Lyon, et évoquant notamment "une dictature totale en France", le Président a répondu : "Rien, parce qu'il n'est pas inspirant. Moi, je travaille, j'ai autre chose à faire".

Dans de nouveaux extraits de déclarations choc de Laurent Wauquiez devant les mêmes étudiants lyonnais dévoilés lundi soir par l'émission Quotidien sur TMC, on entend le président de LR dire : "Vous avez vu les guignols d'En Marche ? Ils sont tous avec le petit doigt sur la couture, ils doivent tous voter la même chose, quand ils osent apporter la moindre dissonance, ils se font taper dessus avec une matraque. Il n'y a aucun équilibre des pouvoirs en France. Donc il y a une dictature totale en France".

Dans des premiers extraits diffusés vendredi 16 février, l'ancien député de Haute-Loire se dit également "sûr et certain" qu'Emmanuel Macron et ses équipes "ont largement contribué à mettre en place la cellule de démolition" contre François Fillon, lors de la campagne pour la présidentielle de 2017.