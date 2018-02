publié le 14/02/2018 à 08:04

Leurs comptes ont tous été valisés. Mais il ne faut pas s'y méprendre. Certains candidats, peu prévoyants, ont dû faire une croix sur des remboursements de l'État. D'autres on vu leurs dépenses retoquées. Tandis que d'autres n'ont pas vraiment fait preuve de rigueur.



Cela prouve que ce n'est pas chez les politiques que l'on trouve les meilleurs comptables. Cela dit il n'y aura pas de "Sarkothon" cette fois. Et pas de "Fillonthon" non plus. Et pourtant la droite se retrouve avec un sacré trou dans la caisse. Figurez-vous que l'argent de la primaire a été utilisé comme un don pour la campagne de François Fillon. Un don de 10 millions d'euros quand même. Sauf que la Commission des comptes de campagne, qui applique la loi à la lettre, a jugé que ce don n'était pas recevable.

Un parti peut prêter de l'argent à un candidat, mais ne peut pas lui faire un don. Décidément, la droite a toujours beaucoup de mal avec l'argent. En 2012 c'était Bygmalion, cette affaire de surfacturation de la campagne de Nicolas Sarkozy. En 2017, on laisse s'envoler 10 millions d'euros.

Ce n'est pas comme si les Républicains n'avaient pas 50 millions de dettes ! François Fillon est d'ailleurs le candidat dont la campagne aura coûté le plus cher. En rapport qualité-prix, ce n'est pas terrible.

Irrégularités et anomalies

Indélicatesse de la part de certains candidats ? Disons qu'il y a quelques irrégularités, quelques anomalies. Par exemple, Marine Le Pen est la candidate dont le compte a été le plus corrigé. Elle a été retoquée de 870.000 euros. Ce qui est en cause, ce sont des intérêts de prêts. Des prêts qu'elle a contractés auprès du Front national et auprès de Cotelec - le micro-parti de Jean-Marie le Pen, qui sert à financer les campagnes à un taux de 7% (pas mal le taux !). La Commission a peut-être estimé qu'il pouvait s'agir de "surfacturation".



Vous avez aussi Jean-Luc Mélenchon, qui a visiblement surpayé la boîte de communication d'une de ses très proches conseillères. De même qu'il a surévalué le loyer de sa permanence. Quant à l'association qui était chargée d'assurer la logistique de sa campagne, elle ne s'est pas acquitté de la TVA sur un montant de plus de 440.000 euros. La TVA on y est tous soumis, Insoumis ou pas !

Et puis Jean-Luc Mélenchon se serait bien fait rembourser pour 13.800 euros de bouteilles de vin. Mais manque de bol, il n’avait pas les bons justificatifs ! Au total pour Mélenchon, 430.000 euros de dépenses litigieuses.



Emmanuel Macron a tenté de se faire rembourser son coach vocal. Bon ce n'est pas à l'État de payer pour qu'il arrête de crier "Parce c'est notre projet !". Vous avez Benoît Hamon qui, tranquillement, a essayé de se faire défrayer ses frais de déplacement qui étaient déjà pris en charge par l'Assemblée puisqu'il était député des Yvelines.



C'est flou chez Nicolas Dupont-Aignan qui n'a pas justifié suffisamment un déplacement de deux de ses collaborateurs en Bulgarie. Et puis vous avez tous ceux qui tentent de se faire dédommager des frais de réparation ou de panne de voiture ou 4.000 euros de taxis (c'est le cas de Jean Lassalle).

Fourberie et laisser-aller

C'est très instructif cette publication des comptes de campagne. Cela révèle les travers de nos politiques. Cela montre qu'ils sont avant tout des êtres humains non dénués de fourberie pour les uns, ou de laisser-aller pour les autres.



On peut éructer à la tribune que les pratiques vont changer et que l'on va gérer le Budget de la France comme un bon père de famille. Ce n'est pas gagné.



Olivier Besancenot est le seul candidat à ce jour à qui la Commission des comptes de campagne n'a rien trouvé à redire.