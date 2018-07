publié le 30/09/2016 à 12:28

Cela sent décidément la fin de règne au sommet de l'État. Cyril Piquemal, l'un conseillers diplomatiques de François Hollande (il est en charge des affaires européennes bilatérales, entre autres), était arrivé en 2014 à l'Élysée. Selon nos informations, ce proche de la ministre française de l'Environnement, Ségolène Royal, devrait être nommé prochainement consul de France à Barcelone. Il bénéficie en tout cas du soutien du président de la République et du Quai d'Orsay. À suivre donc dans le Journal Officiel.



Pour mémoire, mi-septembre le journal Le Monde avait fait les comptes. En cent jours, depuis le début de l'été, pas moins de 57 membres de cabinets ministériels et de la présidence de la République avaient déjà quitté leurs fonctions, soit un peu plus de 10% des effectifs. C'est plutôt habituel en fin de règne, mais là le quinquennat Hollande bat des records.