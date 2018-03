publié le 30/09/2016 à 11:27

RTL a laissé traîné ses oreilles indiscrètes, jeudi 29 septembre au soir, à Villeurbanne où Alain Juppé était en meeting. On fulminait contre Nicolas Sarkozy dans l'équipe du maire de Bordeaux. On considère que l'ancien chef de l'État s'adonne à "un concours de testostérone" (enfin c'était dit un peu plus vulgairement). "C'est la cour de récré", grinçait son directeur de campagne. À l'origine de l'embrouille, Alain Juppé avait prévu de longue date d'être en meeting à Marseille le 27 octobre prochain. Son équipe avait réservé une salle au parc Chanot, dans le VIIIème arrondissement. Sauf que chez Nicolas Sarkozy, on a décidé de lui organiser à lui aussi une petite réunion publique le même soir salle Vallier, dans le IVème arrondissement.



"Pur hasard !", nous a juré une des petites mains de l'équipe de l'ancien président de la République. On n'est pas obligé de le croire. Mais vous voyez le problème : deux meetings à moins de 5 kilomètres d'écart le même soir, en terme de mobilisation militante dans un même parti, surtout que le staff de Nicolas Sarkozy sait y faire et a même coupé l'herbe sous le pied d'Alain Juppé en envoyant ses invitations dès jeudi aux adhérents du coin.



Le problème pour Alain Juppé, c'est que son rival compte beaucoup de soutiens dans les Bouches-du-Rhône. C'est presque un fief pour Nicolas Sarkozy. Il est d'ailleurs soutenu par le maire, Jean-Claude Gaudin. Du coup, les juppéistes voient venir à 300 bornes le petit concours d'image et d'applaudimètre auquel les sarkozystes risquent de s'adonner. Résultat : du côté de chez Juppé, on hésite même à annuler ce meeting. "Je pense qu'ils n'ont pas envie de jouer le match", nous a soufflé un sarkozyste un peu crâneur.