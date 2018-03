et Loïc Farge

publié le 29/09/2016 à 12:57

Il y a comme un léger malaise chez certains soutiens de l’ancien ministre du Redressement productif, qui ne comprennent pas la tournure que prend sa campagne. Ils se posent tellement de questions qu’ils sont déjà quelques-uns dans l’ombre à avoir pris leurs distances. C'est, entre autres, le cas de l’un de ses vieux compagnons de route, son ancien chef de cabinet à Bercy. C’est le cas d’un proche d’Aurélie Filippetti qui était en charge de ses déplacements : il a quitté le navire lui aussi. C’est le cas également de la personne qui s’occupait jusqu'à présent de ses réseaux sociaux. Et on en passe.



Ces personnes lui reprochent plusieurs choses. D'abord, Arnaud Montebourg est trop peu visible sur le terrain à leurs yeux, notamment par rapport à un certain Emmanuel Macron. Depuis qu’i la déclaré sa candidature, au mois d’août à Frangy-en-Bresse, il n’a fait que deux vrais déplacements : l'un à Gonesse, dans le Val-d’Oise ; l'autre à Belfort, en soutien aux salariés d’Alstom. Il est attendu prochainement à Toulouse. Mais c’est plutôt maigre.

La faute en partie à son budget : 60.000 euros de dons revendiqués. Là encore, c’est très peu. La faute aussi tout simplement à son manque d’organisation, de coordination. Son directeur de campagne, François Kalfon, qui est sur tous les fronts - et même un peu trop même au goût de beaucoup de vieux fidèles de Montebourg -, cristallise la plupart de ses critiques. Un proche du candidat le juge "maladroit, balourd et obsédé par manœuvres au Parti socialiste". Pas de quoi déstabiliser Montebourg qui apprécie, dit-on, le côté brutal et cassant de son nouveau bras droit. Il assure qu’il reste zen : "Je suis la tortue romaine, j’avance pas à pas".