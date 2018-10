Sursis accordé à Ascoval : "Une chance si on arrête de nous balader", dit Xavier Bertrand sur RTL

publié le 25/10/2018 à 08:12

Le tribunal de Strasbourg a accordé, mercredi 24 octobre, un sursis de deux semaines à l'aciérie d'Ascoval, en redressement judiciaire, bloquée depuis mardi par ses salariés qui espèrent toujours qu'un repreneur sauve les 281 emplois du site à Saint-Saulve, dans le Nord.



Invité à l'antenne de RTL, Xavier Bertrand estime qu'il s'agit d'"une chance si on arrête de nous balader". Le président de la région Hauts-de-France ajoute : "Une chance si clairement l’État qui est actionnaire de Vallourec, demande à Vallourec de continuer, comme ils le font depuis des années, à acheter les aciers qui sortent de cette usine d’Ascoval. Je ne demande pas que l'on continue à acheter pendant cinq ans ou dix ans, juste pendant 18 mois".

Ce délai permettrait au potentiel repreneur Altifort d'avoir "le temps de construire un train à fil pour produire des aciers spéciaux qui servent pour les sièges de voiture et pour le textile intelligent. Ce que je demande, c’est ce que nous avons tous demandé dans le bureau de Bruno Le Maire (ministre de l'Économie et des Finances ndlr) il y a dix mois. À l'époque, on nous avait dit oui. Je demande juste qu’il y ait de la mémoire".