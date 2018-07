publié le 29/01/2017 à 21:28

François Fillon attaque la gauche là où ça fait mal. Lors de son discours de La Villette à Paris, le 29 janvier, le candidat LR à l'élection présidentielle a vivement critiqué les différents courants de la gauche, et surtout les personnalités qui les incarnent. Il s'en est ainsi vertement pris au leader de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, ce "Fidel Castro de Youtube". "Il y a plus de cinquante ans, André Malraux disait : il y a quatre gauches, dont l'extrême droite", a cité François Fillon. Et d'expliquer ce qui constitue pour lui les "quatre gauches" d'aujourd'hui. "La gauche n°1, la gauche pure et dure, rouge de chez rouge, on la connaît", a ainsi ironisé le candidat de la droite et du centre, avant de comparer Jean-Luc Mélenchon au leader de la révolution cubaine, décédé en fin d'année 2016.



L'ancien premier ministre ne s'est pas arrêté là, il s'en est également pris à la gauche du gouvernement. "La gauche n°2, on la connaît aussi, c'est la gauche socialiste, c'est tout l'équipage des naufragés du Titanic hollandais qui viennent de s’entre-dévorer sur le radeau de la Méduse des primaires", a-t-il ainsi lancé devant un public convaincu, au même moment où les sympathisants de la gauche française se déplaçaient aux urnes pour décider qui de Benoît Hamon ou de Manuel Valls les représenterait à l'élection d'avril prochain.

Et d'en profiter également pour tacler le candidat Emmanuel Macron, ancien ministre de l'Économie. Car pour le candidat de la droite, c'est lui qui incarne la gauche n°3. "Il fait croire qu'il est neuf, en réalité, c'est lui qui a fait le programme de Hollande. Et toute l'équipe gouvernementale de Hollande est en train de le rejoindre", a-t-il ainsi martelé, affirmant que le leader d'En Marche ! n'est autre que l'héritier du président de la République. Face à cela, François Fillon souhaite s'imposer comme la seule alternative possible sérieuse. "Nous irons droit vers la victoire, droit vers les grandeurs, droit vers les Français", a-t-il ainsi clamé. "La France qui résiste, la France libre"