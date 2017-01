En réunissant 58,88% des suffrages à la primaire de la Belle Alliance Populaire selon les premières estimations de la Haute autorité, Benoît Hamon portera les couleurs du Parti socialiste à l'élection présidentielle de 2017.

Crédit : PHILIPPE HUGUEN / AFP Benoît Hamon en meeting à Lille, le 27 janvier 2017

par Clarisse Martin publié le 29/01/2017 à 20:52

Les électeurs de gauche ont désigné leur candidat. Le 23 avril, ce sera Benoît Hamon qui représentera le Parti socialiste à l'élection présidentielle, après avoir obtenu 58,88% des suffrages lors du second tour de la primaire de la gauche dimanche 29 janvier 2017 face à Manuel Valls, vaincu après avoir réuni 41,12% des voix.



La campagne pour le scrutin a donné lieu à l'affrontement de "deux gauches". L'une défendant un revenu universel de base pour tous et la diminution du temps de travail, celle de Benoît Hamon, et l'autre proposant la mise en place d'un revenu décent, sans revoir la durée hebdomadaire du temps de travail à la baisse, celle de Manuel Valls, candidat de la "gauche qui gouverne", avait-il déclaré à son propre sujet.





Dans les règles de la primaire de la Belle Alliance Populaire, le candidat défait est tenu de soutenir celui qui est sorti victorieux des urnes. Malgré leurs divergences idéologiques, l'ancien premier ministre devra donc soutenir son ancien ministre de l'Éducation nationale. Dans l'entre-deux tours, Manuel Valls avait déclaré que s'il perdait la primaire de la gauche, il serait "loyal" et soutiendrait Benoît Hamon. Un soutien à relativiser puisque l'ex-premier ministre a également expliqué qu'il s'effacerait toutefois dans la campagne, ne pouvant pas défendre les prônées par Benoît Hamon.