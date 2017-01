Le couple Fillon est arrivé côte à côte à la Villette dimanche 29 janvier afin de montrer sa solidité face aux accusations du "Canard Enchaîné".

Crédit : Eric FEFERBERG / AFP Penelope Fillon et son mari François, au meeting de ce dernier à la Villette, au meeting de ce dernier dimanche 29 janvier 2017

par Ludovic Galtier publié le 29/01/2017 à 18:04

François Fillon fait face. Après une semaine noire, marquée par les révélations du Canard Enchaîné, qui accuse son épouse d'avoir bénéficié d'un emploi fictif d'attachée parlementaire en contrepartie de la somme de 500.000 euros, le candidat de la droite n'a pas changé une ligne de sa défense lors de son meeting fondateur de la porte de la Villette. Devant 13.500 personnes, selon les organisateurs, François Fillon, ovationné au côté de son épouse Penelope avec qui il est arrivé côte à côte, est venu à la rescousse de son épouse, comme il l'avait fait le 26 janvier sur le plateau du 20 Heures de TF1.



"Je n'ai peur de rien, j'ai le cuir solide (...) À trois mois de l'élection présidentielle, on construit un scandale. À travers Penelope, on cherche à me casser. Si on veut m'attaquer, qu'on m'attaque droit dans les yeux, qu'on laisse ma femme en dehors de ce débat politique. Je veux dire à Penelope que je l'aime et je ne pardonnerai jamais à ceux qui ont voulu nous jeter aux loups."



Selon le candidat, le couple Fillon travaille main dans la main depuis "le début". "Je viens de loin et on ne m'intimidera pas", a-t-il lancé. "Dès le début, Penelope est à mes côtés avec discrétion. Nous n'avons rien à cacher. Nous n'avons qu'un seul compte au Crédit Agricole de Sablé-sur-Sarthe". Penelope Fillon est une nouvelle fois ovationnée.