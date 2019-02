publié le 13/02/2019 à 21:20

Son intervention a provoqué sifflets et huées. Ludovic Pajot, député RN du Pas-de-Calais, s’est exprimé mardi 12 février à l’Assemblée nationale, dans le cadre de l'examen du projet de loi "pour une école de la confiance", porté par Jean-Michel Blanquer. Comme l’a repéré le Huffington Post, l’élu n’y est pas allé de main morte.



Ludovic Pajot a ainsi dénoncé une "réécriture (de l’histoire, ndlr) dans les manuels scolaires, avec une plume bien-pensante, culpabilisatrice, européiste et mondialisée". Il a en outre déploré la disparition de "l'étude du roman national", des "grands hommes", comme "Clovis, François 1er ou Napoléon".

Mais c’est une autre phrase qui a fait réagir une Assemblée pourtant bien vide. Selon lui, "nos ancêtres les Gaulois' a été remplacé par 'vos ancêtres les Maliens, les Sénégalais, les Ottomans' avec des conséquences dramatiques pour l'unité nationale".

"À trop vouloir cultiver les différences de chacun, à préférer le vivre ensemble au vivre en France, (…) nous avons aujourd'hui des jeunes en rupture totale avec la République", a-t-il poursuivi, provoquant l’exaspération du ministre de l’Éducation, comme on peut le voir sur l’extrait diffusé par LCP sur Twitter.

.@ludovicpajot (RN) : "'Nos ancêtres les Gaulois' a été remplacé par 'vos ancêtres les Maliens, les Sénégalais, les Ottomans' avec des conséquences dramatiques."#DirectAN pic.twitter.com/fVxELjr4ab — LCP (@LCP) 13 février 2019

Quelques minutes plus tard, Jean-Philippe Nilor, député de la 4e circonscription de la Martinique a tenu à lui répondre en prenant la parole dans l’hémicycle. "Je suis stupéfait et triste d'entendre ce que j'ai entendu. Je suis fier d'avoir des ancêtres gaulois, mais aussi des ancêtres sénégalais et maliens, et pourtant ma place est ici, dans cet hémicycle".