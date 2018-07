publié le 28/08/2017 à 11:58

Cela ne s'était pas produit depuis Jacques Chirac en 1995. Selon le dernier baromètre Ifop-JDD, Emmanuel Macron a perdu 14 points par rapport au mois de juillet. En seulement trois mois, il a perdu 8 points de popularité. Comme le rappelle le JDD, avant lui, sur cette même période, seul Jacques Chirac avait fait pire.



Dimanche 27 août, le porte-parole du gouvernement Christophe Castaner a reconnu "une difficulté" de l'exécutif, jugeant qu'il n'avait pas su "donner suffisamment de sens" à son action, au moment où Emmanuel Macron connait une baisse importante de sa popularité dans les enquêtes d'opinion.

"Il y a une difficulté. Mais il ne faut pas regarder uniquement les sondages pour gouverner. Certains l'ont fait et ils se sont plantés", a estimé Christophe Castaner sur BFMTV. Emmanuel Macron "lui-même a reconnu au Louvre (le soir de son élection à la présidentielle, ndlr) le fait qu'il avait été élu par des gens qui ne l'avaient pas choisi. Donc ces gens sont en attente. (...) Il y a une forme d'impatience, c'est le propre de la société française. C'est le propre de l'observatoire médiatique dans lequel nous sommes. Il nous faut aller vite. Les Français considèrent que nous n'allons pas assez vite", a dit le porte-parole du gouvernement.

"Et puis, il faut donner du sens aux choses", "on n'a pas su suffisamment donner de sens, d'explication, de pédagogie aux choses, et on a eu un mois de juillet qui était très budgétaire", a jugé Christophe Castaner en référence aux polémiques sur la baisse des APL ou du nombre d'emplois aidés.



Christophe Castaner a répondu aux critiques de François Hollande et d'Alain Juppé sur l'exécutif. "Alain Juppé comme François Hollande devraient prendre un peu de temps pour se concentrer sur le bilan de leur propre action". "Ils sont légitimes avec leur expérience pour apporter un regard. Mais je crois qu'ils représentent un temps politique passé".



Emmanuel Macron, en forte chute dans les sondages cet été, va s'adresser aux Français en cette rentrée. "Il ne s'interdit rien", a indiqué Christophe Castaner.