publié le 02/08/2017 à 06:30

Des cafouillages d’une majorité débutante à la baisse soudaine de la popularité du président de la République, en passant par des jours de polémique entre l’Élysée et l’armée, le quinquennat d’Emmanuel Macron traverse sa première crise. Bien conscient qu’il faut corriger le tir au plus vite et de remettre ses troupes en ordre de marche, le chef d’État a convoqué les dirigeants de la majorité le 26 juillet dernier à l’Élysée.



En présence de François de Rugy, de François Patriat - président groupe REM au Sénat -, de Christophe Castaner et d’un Richard Ferrand qui s’est signalé par son retard, le maître des horloges a entrepris de remettre les pendules à l’heure en abordant l’ensemble de polémique entachant le quinquennat. Lorsque la levée de boucliers qui a accompagné l’annonce d’une diminution mensuelle de 5 euros pour toutes les aides au logement.

Emmanuel Macron déplore l'absence d'Édouard Philippe

"C’était une connerie sans nom", aurait asséné le chef d’État à ses collaborateurs lors de cette réunion de crise. Emmanuel Macron a donc sommé les dirigeants de la majorité à "s’en tenir à ce qu’on avait dit durant la campagne", rapporte Le Canard enchaîné dans son édition du 2 août, avant d’ajouter : "Pas la peine de se retrouver dans les débats complètements dingues qui n’ont l’objet d’aucun engagement".

Le président a par ailleurs fait part de son agacement lorsqu’il a appris que le Premier ministre n’avait pas été convié pour ce conseil de guerre. "Cette réunion ne peut pas avoir lieu sans le Premier ministre", s’est agacé le Président : "Il faut le mettre dans la boucle".