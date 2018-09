publié le 30/09/2018 à 15:19

La polémique avec Eric Zemmour au sujet des prénoms continue de diviser l'opinion publique. Lors du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI, ce dimanche 30 septembre, Valérie Pécresse a indiqué "être attachée à la liberté". "Tout ce qui n'est pas interdit est permis. Je voudrais qu'on arrête d'emmerder les Français dans leur vie privée. Pour moi l'assimilation, c'est chanter La Marseillaise, avoir un espoir dans le rêve français, c'est la fierté française retrouvée", ajoute-t-elle.



La présidente de la région Île-de-France estime que "quand on a un prénom breton ou catalan, on parle de ses racines. La France a des racines multiples. Le débat, c'est le tronc et si on arrive à un faire un arbre avec ces racines multiples. Pour moi, c'est ça mon sujet comment on arrive à réanimer le rêve français".

Eric Zemmour parle-t-il à une partie de l'électorat des Républicains ? "Quand Eric Zemmour dit que les femmes doivent rentrer à la maison, il parle aussi à une partie de l'électorat mais je ne peux pas être d'accord avec lui. Ce n'est pas une boussole politique. La nostalgie du passé ne peut pas faire de la politique au présente. Il faut des nouvelles solutions et pas juste se dire que c'était mieux avant", répond Valérie Pécresse.