"Je suis nostalgique et réactionnaire", confie Éric Zemmour sur RTL

publié le 10/09/2018 à 12:04

À l'occasion de la sortie de son livre Destin français mercredi 12 septembre, Éric Zemmour revient sur sa "nostalgie de la puissance française" au micro de RTL.



"Je suis doublement nostalgique et réactionnaire de mon enfance dans les années 60 et de la grandeur française au sens propre", assume-t-il. Persuadé que "c'était mieux avant", l'écrivain dit admirer l'empire français de Napoléon, qui a "unifié des populations disparates". L'échec de l'empereur en 1815 a ainsi "signé la fin d'un destin français", selon lui.

Face aux historiens qui s'emploient à déconstruire l'Histoire de France, il "cherche à la reconstruire". "La France aurait pu ne pas exister, il n'y a pas d'ethnie française à l'origine", explique-t-il. Mais "le christianisme a fait les rois", qui ont eux-mêmes unifié le pays.

Nostalgie de l'enfance

Dans une partie inattendue de son livre, l'essayiste se confie sur son enfance. "J'ai voulu expliciter d'où je parle", explique Éric Zemmour. Il regrette une époque où "on avait le bonheur collectif, matériel et une idée de la grandeur française grâce au général de Gaulle".



"Un temps plus apaisé", selon lui, caractérisé entre autres par "l'unité du peuple français malgré les luttes politiques, l'assimilation des étrangers à une culture française, l'absence de femmes voilées".