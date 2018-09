"Éric Zemmour me choque", confie Alain Duhamel

"Éric Zemmour me choque et je pense que le choque aussi", confie Alain Duhamel

publié le 18/09/2018 à 19:40

Alain Duhamel se livre dans un ouvrage, Journal d'un observateur aux éditions L'observatoire. L'éditorialiste de RTL revient notamment sur les notions d'ancien et de nouveau monde. "Avec toute la dimension technologique et en partie culturelle d'aujourd'hui, j'ai l'impression d'être mort", confie-t-il.



Les temps ont changé et Alain Duhamel a su s'adapter dans son métier dans lequel les modes de diffusion de l'information ont totalement changé. "La technologie aujourd'hui est celle d'un monde futuriste selon moi. (…) Je ne suis pas dépassé par l'information mais je suis différent".

Concernant Éric Zemmour, qui affirme défendre la France, Alain Duhamel concède que son succès est dû "à la partie des Français qui est en colère, nostalgique, méfiante et pessimiste". Mais à propos de l'échange plus que houleux entre Éric Zemmour et Hapsatou Sy, Alain Duhamel ne cherche pas d'explications et se dit choqué. "Éric Zemmour me choque... et je pense que je le choque aussi".