Pierre Moscovici est l'invité de RTL ce 18 décembre

et AFP

publié le 18/12/2018 à 06:37

Pierre Moscovici a jugé les mesures annoncées par Emmanuel Macron "indispensables pour répondre à l'urgence du pouvoir d'achat" malgré la hausse du déficit à 3,4% en 2019.



"Je pense que ce qui est souhaitable, en vérité, est que ce dépassement soit le plus limité possible", a affirmé le commissaire aux Affaires européennes lors d'une audition au Sénat le 13 décembre. "Ce n'est pas interdit à condition que ce soit temporaire et exceptionnel" a t-il ajouté.

De son côté, le ministre des Finances, Bruno Le Maire, avait lui assuré sa volonté de prendre "toutes les mesures nécessaires pour nous rapprocher le plus possible des 3%, c'est-à-dire de nos engagements européens".

Mais le virage social de Macron en réponse aux "gilets jaunes" inquiète t-il Bruxelles ? La France peut-elle creuser son déficit sans sanction ? Il y a t-il une peur de la montée des extrêmes aux européennes de 2019 ?



Pierre Moscovici répondra aux question d'Elizabeth Martichoux à partir de 7h45. Une interview à suivre en direct sur RTL et en vidéo sur RTL.fr