Pierre Lellouche, député Les Républicains, se retire de la vie politique

publié le 27/04/2017 à 16:54

La campagne de 2017 aura marqué la fin de son parcours politique. Pierre Lellouche, député Les Républicains, ancien secrétaire d'État et ancien président de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, vient d'annoncer sa démission et sa décision de ne pas se représenter aux élections législatives dans une longue lettre ouverte adressée à "(ses) concitoyens", publiée sur son site Internet le 26 avril.



Dans ce message, il estime que "la percée fulgurante" d'Emmanuel Macron traduit un désir des Français de "changer en profondeur notre classe politique". Un état d'esprit qu'il semble partager : "À bientôt 66 ans, et après 24 années de mandat à l'Assemblée nationale, j'ai la conviction que le moment est venu pour moi de laisser la place à la génération suivante." Il évoque également "la très forte poussée des extrêmes", symptôme d'une "profonde décomposition du paysage politique traditionnel, qui vient en fait sanctionner quatre décennies d'échecs et d'immobilisme."

La campagne de Fillon, un élément déclencheur

La campagne menée par François Fillon, éclaboussée par l'affaire des emplois présumés fictifs de sa femme et ses enfants, semble avoir joué un grand rôle dans la décision de Pierre Lellouche : "Malgré tous les efforts (...) le candidat Fillon (...) conforté par l'hystérie d'une secte, a tenu à toute force à aller jusqu'au bout du suicide personnel et collectif. Ainsi donc, un "gaulliste" ou prétendu tel, poursuivi par la justice, se présentait jusqu'au bout au poste de président de la République (...). Ainsi donc, on dénonçait à la vindicte publique la justice et la presse, en invoquant complots et autre "cabinet noir", le tout avec la complicité passive de dirigeants qui ont laissé faire."

Comment appeler à voter Macron le 7 mai et faire campagne, dès le lendemain, contre lui aux législatives ? Pierre Lellouche Partager la citation





Pierre Lellouche explique également ne pas se retrouver dans la position officielle de son parti, qui a appelé à voter "contre Marine Le Pen pour la faire battre au second tour" dans un communiqué le 24 avril : "Comment en effet, appeler à voter Macron le 7 mai et faire campagne, dès le lendemain, contre lui aux législatives ? (...) qui ne voit que cette alliance LR-PS que l'on veut étendre jusqu'aux mélenchonistes ferait demain du FN la seule force d'Opposition dans le pays ?" Il conclut en annonçant qu'il rendra sa carte au Républicains ainsi que son investiture dans la Iere circonscription de Paris à la Direction provisoire de "ce qui reste" de son parti.