publié le 06/04/2017 à 19:43

Coup dur pour François Fillon. Lors de son passage dans "L'Émission politique, sur France 2, l'ancien premier ministre avait dénoncé les soupçons d'un "cabinet noir" à l'Élysée après la lecture du livre Bienvenue Place Beauvau. Malgré tout, le Parquet national financier a annoncé qu'il n'enquêtera pas sur ces soupçons. Les affirmations du livre "sont trop imprécises et manquent trop d'étai pour pouvoir justifier l'ouverture d'une enquête préliminaire", explique le procureur national financier, Éliane Houlette, dans un courrier révélé par L'Express et confirmé de source proche du dossier.





François Fillon avait affirmé s'être inspiré des "bonnes feuilles" du livre pour accuser François Hollande d'être à la tête d'un "cabinet noir" et d'organiser des fuites dans la presse sur ses affaires judiciaires. Le chef de l'Etat avait dénoncé des "allégations mensongères.

Six responsables des Républicains, le parti du candidat de la droite à la présidentielle François Fillon, avaient saisi le procureur de Paris et le procureur national financier pour des "infractions" commises, selon eux, par l'exécutif et pointées du doigt dans cet ouvrage.



Bruno Retailleau et Christian Jacob, chefs de file des sénateurs et députés LR, Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France et Luc Chatel, porte-parole de François Fillon, dénonçaient des "infractions" (corruption, trafic d'influence, atteinte à la vie privée ou encore abus d'autorité) commises, selon eux, par l'exécutif et pointées du doigt dans le livre Bienvenue Place Beauvau.