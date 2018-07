publié le 29/03/2017 à 08:22

Le Medef va-t-il se positionner avant l'élection présidentielle ? Invité de RTL ce mercredi 29 mars, Pierre Gattaz, le président de l'organisation patronale, a assuré qu'il ne donnerai pas de consignes de vote. Pourtant, son choix semble fait à quelques semaines le premier tour du scrutin. "Je me prononce sur les programmes économiques et celui de François Fillon est le plus cohérent", a-t-il lancé.



Le candidat Les Républicains semble donc avoir les faveurs de Pierre Gattaz alors que "le programme d'Emmanuel Macron va dans le bon sens, mais il ne va pas assez loin". "Vous savez le french bashing, quand vous allez à l'international, les Chinois ou les Américains vous parlent des 35 heures et de l'ISF, ces deux épouvantails", a-t-il déploré.

Ainsi, le président du Medef met l'accent sur la question du plein emploi. "Ce qui est intéressant, c'est le fond. Sur le programme économique et social, François Fillon va vers son ambition du plein emploi et d'être première économie européenne en dix ans. Pour cela, bravo", a estimé le patron des patrons.