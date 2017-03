publié le 29/03/2017 à 07:00

"Je ne m'attendais pas à autant de trahisons". Benoît Hamon semble déchanter depuis sa victoire à la primaire de la gauche. Le candidat subit de multiples attaques lancées depuis son propre camp. Lors de son hommage à Henri Emmanuelli, décédé le 21 mars dernier, l'ancien ministre a "refusé" que la gauche suive l'ancien président de l'Assemblée "dans le tombeau". "Voilà ce que m'a, ce que nous, a enseigné Henri Emmanuelli : faire front, faire face, a-t-il lancé. Toujours préférer quand on a l'honneur de servir la gauche les états de service, aux états d'âme".



Cette phrase résonne de façon particulière et pourrait concerner aussi bien Jean-Luc Mélenchon que Manuel Valls et ses proches qui refusent de parrainer Benoît Hamon. Dans les sondages, le candidat qui souhaite faire battre le cœur de la France s'est fait voler une place par le candidat de la "France insoumise" et arrive cinquième. Marine Le Pen devancerait d'un point Emmanuel Macron au premier tour de l'élection présidentielle, avec respectivement 25% et 24%, loin devant François Fillon (18%). Jean-Luc Mélenchon obtiendrait 14% des intentions de vote contre 12% pour Benoît Hamon, selon un sondage Ipsos Sopra Steria.

Une obsession Mélenchon ?

Pour la première fois depuis le début de la campagne, le candidat s'en est pris à Jean-Luc Mélenchon. Invité du Journal Télévisé de France 2 le dimanche 26 mars, Benoît Hamon a déclaré : "Trois candidat à l'élection présidentielle, M. Fillon, M. Mélenchon et Mme Le Pen expriment de la fascination pour M. Poutine, qui vient d'arrêter 700 opposants". Cette attaque a fait suite à ce qu'expliquait le candidat de la gauche à l'antenne d'Europe 1. "Il y a une autre gauche qui renonce au pouvoir pour être de gauche et qui dit : 'Dégagez tous'", dénonçait-il.

Au micro de RTL, la réplique du camp Mélenchon ne s'est pas fait attendre. Son porte-parole Alexis Corbière a répondu : "En quoi Jean-Luc Mélenchon est-il fasciné par Vladimir Poutine ? On a toujours dénoncé ce régime, qui est une oligarchie. Benoît Hamon est en difficulté, il recule (...) Je conseille à Benoît Hamon de continuer sa campagne plutôt que de polémiquer avec nous surtout avec des arguments qui sont assez petits (...) J'ai envie de dire à Benoît, calme-toi, prends une bonne petite tisane (...) Fais ta campagne et, de grâce, respecte l'accord que nous avions, consistant à ne pas donner de coups sous la ceinture".



Dans les colonnes du Figaro, Benoît Hamon affirme ne pas être "obsédé par Jean-Luc Mélenchon, il est faible sur les questions européennes et internationales". Selon une figure de l'aile gauche du Parti socialiste citée par Marianne, "c'est une volonté de regagner le cœur de cible de l'électorat socialiste. Celui qui est dans une position centrale. Benoît Hamon a besoin de montrer qu'il n'est pas scotché à Mélenchon, qu'il n'est pas un copié-collé. C'est pour ça qu'il appuie sur ce qui les séparent, notamment l'Europe et les Affaires étrangères. C'est aussi un moyen de faire taire l'aile droite du parti. Ne pas leur donner trop d'arguments pour prendre le large". Pourtant, une riposte numérique semble bien avoir été mise en place au sein de l'équipe de Benoît Hamon.

Drôle de mission de la part de partisans de @benoithamon. Sinon vs pouvez aussi essayer d convaincre honnêtement, sans mentir ni diffamer. pic.twitter.com/2lVVNxatD9 — Sophia Chikirou (@SoChik75) 27 mars 2017

Des "coups de couteau dans le dos"

De l'autre côté, Benoît Hamon subit des trahisons émanant des socialistes. Manuel Valls a expliqué qu'il n'apporterait pas son parrainage au candidat de la gauche. Sur France 2, le vainqueur de la primaire de la gauche a dénoncé les "coups de couteau dans le dos" plantés par des "caciques qui veulent rester au pouvoir". "On m'annoncerait même la semaine prochaine une mise à mort avec le ralliement de Manuel Valls à la candidature d'Emmanuel Macron. C'est oublier une chose, ce ne sont pas eux qui m'ont donné vie, c'est un vote populaire. De toute façon, je n'aurais pas gouverné avec eux, que ce soit clair car je ne suis pas favorable à ce qu'on remette en cause l'ISF pour augmenter la TVA, à ce qu'on facilite les licenciements", a-t-il ajouté.



"On pense qu'il peut y avoir trois pôles : les macronistes 'pur sucre', un truc autour du MoDem de Bayrou et les sociaux-démocrates autour de Valls", résume un vallsiste à l'AFP. Manuel Valls a vu François Hollande pour la première fois depuis décembre, selon des sources concordantes. "L'idée de Valls, c'est qu'il va rester une centaine de députés sociaux-démocrates, et il pense que ce sera lui le président de groupe. Moi, je pense que ça ne sera pas lui. Nous, on n'a pas trahi", cingle un ténor hollandais, qui a du mal à pardonner le "coup d'épaule" du natif de Barcelone pour dissuader François Hollande de se représenter.