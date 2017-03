et Loïc Farge

publié le 29/03/2017 à 07:14

Un de chute pour Emmanuel Macron, qui pourrait perdre l’un de ses soutiens estampillé "société civile". Le ralliement de ce personnage hors du commun, annoncé au mois de février dernier, avait fait un petit peu de bruit. Général 4 étoiles, ancien numéro trois de la Gendarmerie, Bertrand Soubelet symbolisait une certaine idée de la politique de sécurité. Il s'était fait connaître du grand public fin 2013, puis en 2016 avec un livre en dérogeant à son devoir de réserve pour dénoncer les insuffisances supposées de la politique pénale du gouvernement.



Il avait depuis quitté la Gendarmerie et rejoint le fondateur d'"En Marche !". Il était d’ailleurs venu récemment l’expliquer sur RTL. Et puis patatras. Il a donc écrit mardi 28 mars à Emmanuel Macron, selon nos informations, une longue lettre dans laquelle il explique la déception qui a été la sienne. "J’avais besoin de croire qu’une nouvelle façon de faire de la politique était en train de naître (…) Les ralliements successifs tous azimuts et symboliques à bien des égards, à commencer par ceux de l’actuel gouvernement, ne correspondent pas à ma conception du changement", écrit-il notamment.

Pas sûr qu'Emmanuel Macron en reste là. On notera néanmoins que le général Soubelet ne s'était pas fait que des amis en réclamant de se présenter sous les couleurs d'"En Marche !" dans la dixième circonscription des Hauts-de-Seine (celle du centriste André Santini). Son départ intervient quelques jours seulement après l'officialisation du soutien de Jean-Yves Le Drian à Emmanuel Macron. Le ministre de la Défense qui n’avait pas apprécié l’attitude de Bertrand Soubelet. Mais c'est peut-être un hasard...