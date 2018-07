Pierre Gattaz était l'invité de RTL

publié le 29/08/2017 à 07:05

C’est l'un des dossiers les plus sensibles de cette rentrée pour le gouvernement : la réforme du Code du travail. Un projet défendu par Pierre Gattaz, qu'Élizabeth Martichoux reçoit mardi 29 août sur RTL. Le président du Medef s'exprimera alors que se tient l'université d'été du mouvement, les 29 et 30 août à Jouy-en-Josas dans les Yvelines.



"Confiance et croissance : l'avenir c'est la France !". Le slogan de la 19e université d'été de la principale organisation patronale résume bien la vague d'optimisme qui s'est emparée des patrons depuis l'élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République. Et si Pierre Gattaz jugeait que le programme du président "n'allait pas assez loin" durant la campagne, il fait confiance à la politique du fondateur de La République En Marche : "Je l’encourage à aller au bout de la réforme du Code du travail. Surtout ne rien lâcher", déclare-t-il dans les colonnes du Parisien.

Les cinq ordonnances contenant le nouveau texte de loi seront présentées dès jeudi 31 août par la ministre du Travail Muriel Pénicaud. Une avancée vers la réforme qui s'accompagnera de fortes contestations : le 12 septembre, la CGT invite à une journée d'action, tandis que Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise organisent une manifestation le 23.

