publié le 19/02/2017 à 09:39

Le Medef a-t-il choisi son candidat pour 2017 ? Le syndicat du patronat a, en effet, présenté son cahier de doléances pour la présidentielle. Beaucoup de propositions se rapprochent de celles de François Fillon, dont le programme économique est jugé "pragmatique, celui qui a le plus de bon sens" par Pierre Gattaz. Invité de RTL ce dimanche 19 février, le patron isérois précise malgré tout qu'officiellement comme officieusement, le Medef "n'a pas de candidat." Son seul objectif est de retrouver le plein emploi. Le programme du candidat des Républicains "est celui que vous retrouvez dans tous les pays du monde qui ont réussi."



Pierre Gattaz défend des ambitions précises. "Il faut améliorer la fiscalité, améliorer cette "fléxi-sécurité" à la française. Troisièmement, il faut simplifier la complexité et enfin il faut faire tout pour relancer l'apprentissage, les filières professionnelles, car (il y a) 300.000 emplois non pourvus aujourd'hui, des soudeurs, des décolleteurs, des régleurs, des poissonniers, des bouchers. Il y a 120 à 150 métiers qui sont demandés."

Pas question pour le président du Medef de se positionner en faveur des "programmes plus compliqués" de Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon mais aussi Marine Le Pen. "Marine Le Pen veut nous faire sortir de l'euro. Si vous voulez, on sait que cela va être une catastrophe absolue, parce que les taux d'intérêts vont augmenter, parce que la monnaie va se déprécier, parce que la dette va exploser."

Tendre vers la fléxi-sécurité

Avant de se projeter vers l'élection présidentielle des mois d'avril et mai, Pierre Gattaz entame des négociations de six semaines avec les partenaires sociaux pour conclure un accord de préservation de l'assurance chômage. "C'est un régime qui perd 4 milliards d'euros par an, il y a 30 milliards de dettes. Il faut être responsable pour à la fois aider les chômeurs fragilisés longue durée à retrouver du travail et deuxièmement à contrôler mieux les abus et les condamner."



Pierre Gattaz ne veut pas "réduire la négociation à la taxation des contrats courts", et défend la fléxi-sécurité. "Ne pas contraindre et ne pas taxer ces contrats courts, et améliorer la sécurisation des parcours et des personnes elles-mêmes."