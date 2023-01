Philippe Caverivière : "Seul un mec capable de te vendre une Twingo est capable de te vendre cette réforme des retraites"

Invité de RTL ce jeudi 12 janvier, Gérard Larcher, le président du Sénat, est bien évidemment resté pour la chronique de Philippe Caverivière. "Je suis tellement heureux de recevoir Gérard Larcher, que je me suis interdit toute remarque sur l’âge des sénateurs. Les sénateurs ne sont pas vieux, ce sont les Rolling Stones de la politique. Gérard Larcher est même plus jeune que Mick Jagger, donc un peu de respect", lance le chroniqueur.



Le président du Sénat s'est dit pour la réforme des retraites qu'il juge indispensable. "C'est normal au Sénat 64 ans ce n'est pas l'âge de la retraite, c'est l'âge d'admission. Au Sénat un homme de 64 ans on ne lui dit pas alors bientôt à la retraite Jean-Claude, on lui dit comment ça va gamin, alors tu es venu avec ta maman, elle est où ta maman, qu'est-ce qu'elle te fait de bon à manger", rit Philippe Caverivière.

Pendant ce temps-là, les syndicats promettent une large mobilisation le 19 janvier. "Les syndicats sont remontés, mais il faut les comprendre aussi. Quand tu as eu un job difficile, tu n'as pas gagné beaucoup d'argent et en plus tu meurs plus tôt. Les 5 % plus pauvres vivent 13 ans de moins. Ça c'est injuste, c'est dégueulasse et en même temps c'est presque bien foutu. Quand tu as eu une vie à la con est-ce que ce n'est pas que te rendre un service que de l'écouter un peu", poursuit l'humoriste.

Philippe Caverivière a un petit mot au sujet de la mise à pied de Noël Le Graët de la présidence de la Fédération Française de Football. "Ce matin Noël Le Graët à la gueule de bois, bon comme tous les matins. Alors juste avant sa convocation à la FFF, vous avez vu à BFM, ils étaient mignons, le journaliste a dit dans quelques heures on en saura plus sur l'avenir professionnel de Noël Le Graët, bah 81 ans ce n'est pas l'âge des angoisses professionnelles normalement", termine le chroniqueur.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info