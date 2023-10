Pénurie d'enseignants : "Le métier de professeur pâtit d'une crise d'attractivité profonde", reconnait Attal

À Gennevilliers dans les Hauts-de-Seine, parents et enseignants manifestent ce jeudi 5 octobre pour dénoncer le manque de professeurs dans les écoles primaires de la ville. Un mois après la rentrée, près de 200 élèves sont toujours sans instituteurs. Ce qui est certain, c'est que le métier de professeur attire moins, a reconnu le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, plus tôt dans la matinée.

"Oui, le métier de professeur pâtit, de nos jours, d'une crise d'attractivité profonde, peut-être historique. Je le vois et je le sens, l'inquiétude emplit les esprits. Le doute et les interrogations anxieuses s'emparent parfois d'eux. Les vocations, elles existent, mais dans la réalité, parfois, c'est beaucoup de sacrifices, une sensation parfois de batailler dans le vide, de ne pas être suffisamment soutenu, reconnu ou aimé même", a déclaré Gabriel Attal.

"Aujourd'hui, tout notre enjeu est de savoir comment transformer les vocations qui existent et qui sont là en entrées dans le métier. Et une fois entrés, comment permettre à nos professeurs de s'épanouir pour avoir envie d'y rester ou de progresser au sein de l'école", ajoute le ministre de l'Éducation.

