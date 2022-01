Pécresse face à Bourdin : la séquence appréciée du côté des Républicains

Accusé d'agression sexuelle, le journaliste Jean-Jacques Bourdin nie en bloc. Notamment après l'intervention de Valérie Pécresse mardi 18 janvier dans l'émission La France dans les yeux. "Je me suis clairement posé la question de ma participation à cette émission ce soir. Si ces accusations sont avérées, elles sont graves et elles doivent être condamnées. Trop longtemps la société a regardé ailleurs et, présidente de tous les Français, je ne laisserais plus aucune femme avoir peur de porter plainte", a déclaré la candidate LR à l'élection présidentielle face au présentateur-journaliste.

Cette séquence a visiblement plu chez Les Républicains. "Elle a du cran", "elle a du courage", "elle a osé", pluie de compliments chez les élus LR. "Elle a montré qu'elle savait mordre face à un homme réputé fort, tout en respectant la présomption", dit un sénateur. "Un bon moment de campagne", dixit un cadre du parti.

Et ce n'est pas de refus, au moment où Valérie Pécresse est critiquée interne pour son style très lisse, très "première de la classe". Est-ce que cette intervention face au présentateur va donner un coup de fouet à sa campagne ? "Non, il en faudra beaucoup plus" selon plusieurs élus LR. L'un d'entre eux était beaucoup plus mal à l'aise face au côté "tribunal médiatique" : "Bourdin n'a pas été jugé et elle l'humilie en direct et ça, c'est très risqué".