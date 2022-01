L'ambiance était des plus froides entre Valérie Pécresse et Jean-Jacques Bourdin sur le plateau de BFM TV, mardi 18 janvier 2022. La candidate Les Républicains (LR) à la présidentielle de 2022 n'a en effet pas hésité à faire allusion aux accusations d'agression sexuelles qui visent le journaliste.

"Je me suis clairement posée la question de ma participation à cette émission ce soir, en raison de l'ouverture d'une enquête par la justice à la suite d'une plainte déposée contre monsieur Bourdin pour tentative d'agression sexuelle", a d'abord lancé Valérie Pécresse sur le plateau délocalisé en Corrèze. "Si ces accusations sont avérées, elles sont graves et elles doivent être condamnées", a-t-elle poursuivi, après avoir assuré qu'elle respectait la présomption d'innocence.

Valérie Pécresse a promis, si elle était élue présidente de la République, qu'elle "ne laisserait plus aucune femme avoir peur de porter plainte". Et de marteler : "La loi du silence, c'est fini". "Pour que la parole se libère, il faut que les femmes se sentent soutenues. Et avec moi, elles le seront. Je voulais dire les choses en face parce que je suis franche et que je suis sans détour", a-t-elle conclu.

"Je conteste les faits"

Visiblement ému, Jean-Jacques Bourdin a assuré qu'il avait décidé "de ne pas (s)'exprimer à ce sujet". "Mais je conteste les faits rapportés par la presse et je laisse la justice faire son travail", a-t-il ajouté.

Valérie Pécresse avait conditionné sa participation à un "propos introductif" en début d'émission. Une enquête pour des soupçons d'agression sexuelle a été ouverte à Paris après une plainte déposée par une ancienne journaliste de BFMTV/RMC contre Jean-Jacques Bourdin.