publié le 26/10/2018 à 16:22

Vous avez sûrement déjà entendu parler de lui sans même le savoir. Le maire divers droite de la commune d'Hesdin, Stéphane Sieczkowski-Samier, a défrayé la chronique à de nombreuses reprises depuis son élection en 2014, alors qu'il n'avait que 22 ans. Cette fois, il est visé par une enquête préliminaire pour acquisition d'armes de troisième catégorie.



"Le préfet me dénonce la situation suivante : l'achat d'armes par le maire en personne auprès d'une armurerie locale en invoquant le fait que c'était pour équiper la police municipale, qui manifestement n'est pas au courant. Le conseil municipal non plus", explique Pascal Marconville, magistrat du parquet de Boulogne-sur-Mer.

Selon le Journal de Montreuil, qui a révélé l'affaire, il s'agit de deux revolvers "soft gomm de calibre 8.8x10" munis d'un barillet à cinq coups, pour 394 euros. Selon la facture, dont une copie a été mise en ligne sur la Voix du Nord, l'achat remonte au 20 juillet 2018.

Des conseillers municipaux ont donné l'alerte

L'enquête, confiée à la section de recherches de la gendarmerie de Lille, devra déterminer si le régime d'acquisition de ces armes est réglementaire et déterminer avec quel argent Stéphane Sieczkowski-Samier les a acquises et dans quel but. "Ces équipements pourront être utiles aux services de protection de la ville ainsi qu'aux élus dans le cadre de leurs fonctions. Ces armes ont été déclarées, au préalable, dans les règles, auprès de la préfecture du Pas-De-Calais", assurait le maire d'Hesdin le 22 octobre sur sa page Facebook.



Pour armer la police municipale, une délibération doit être adoptée par le conseil municipal et la décision doit faire l'objet d'un avis au préfet, qui doit s'assurer que les armes entrent dans la bonne catégorie, rappelle le parquet. Des membres du conseil municipal ont informé le préfet de cette situation, affirmant qu'ils n'ont pas été consultés.

Morceaux choisis de dérapages

Stéphane Sieczkowski-Samier n'en est pas à son premier fait d'armes. Le quotidien local Nord Littoral recense dix de ses "boulettes". Le dernier en date, avant l'histoire de l'achat d'armes, remonte au mois de juin dernier. L'édile a été verbalisé pour conduite sans casque sur un quad à bord duquel il se trouvait en compagnie de Miss France, Maëva Coucke.



En décembre 2017, il avait de toute façon perdu son permis de conduire pour excès de vitesse de plus de 40km/h, croit savoir Nord Littoral. Aussi, Stéphane Sieczkowski-Samier est mis en examen depuis début 2017 pour "complicité de faux et d'usage de faux en écriture publique" et de "prise illégale d'intérêt".



En mai 2018, il a été déclaré inéligible pour 3 ans, après que le Conseil constitutionnel a invalidé ses comptes de campagne. Ses adjoints lui conseilleront peut-être, pour se défendre lors de ses prochains passages au tribunal, de ne pas citer Adolf Hitler comme il l'avait fait, en 2014, lors d'un vernissage.