publié le 19/09/2018 à 20:36

Elles s'étaient dit rendez-vous à la mairie, même jour, même heure, même robe. Ce n'est pas un remake d'une chanson de Patrick Bruel, mais plutôt un double mariage insolite qui a été célébré samedi 15 septembre à 14h30, à la mairie de Saint-Omer (Pas-de-Calais), que rapporte France Bleu Nord.



Yvette, 66 ans, s'est mariée avec Guy, en même temps et dans la même robe que Priscilla, 27 ans, qui s'est mariée avec Frédéric. Les deux femmes sont en réalité mère et fille. Quand Yvette a appris que sa fille devait se marier, elle a tenu à partager ce bonheur avec elle, et a décidé de se marier le même jour.

Les invités ont donc vu double. Seul détail pour différencier les tenues des deux femmes : un ruban bleu pour Yvette, violet pour Priscilla. "J'étais stressée ! Deux mariages en même temps, ça m'a fait drôle", confie la mère à nos confrères de France Bleu. Les 6 enfants et 33 petits enfants d'Yvette étaient présents, "un mariage inoubliable" pour Priscilla.

