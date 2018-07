et Loïc Farge

publié le 29/08/2017 à 07:20

Faut-il maintenir ou non le processus électoral de la primaire ? À droite comme à gauche, où l'heure est à la "refondation", c'est bien sûr l'une des questions du moment. Bernard Accoyer, le secrétaire général des Républicains, l'a posée, parmi d'autres, aux adhérents de son parti, dans un questionnaire auquel ils sont invités à répondre ces jours-ci. C'est le quotidien L'Opinion qui nous l'a appris ce mardi 29 août.



Côté socialiste, Stéphane Le Foll a un avis précis sur la question. L'ex-porte-flingues du président François Hollande souhaite qu'une primaire soit de nouveau organisée. Une primaire à un tour seulement, comme il l'explique en privé, avec des électeurs inscrits au moins six mois à l'avance, pour éviter les magouilles et les effets d'aubaine. Autre idée de l'ancien ministre de l'Agriculture : faire en sorte que les votants ne puissent participer qu'à une seule primaire - de droite ou de gauche - pour garantir la sincérité du vote. Voilà en tout cas de quoi cogiter pour ses camarades.