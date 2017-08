et Loïc Farge

publié le 28/08/2017 à 07:38

Après la polémique sur les comptes de campagne de Benoît Hamon, Jean-Christophe Cambadélis a mis en garde ses camarades samedi 26 août, à l'occasion d'une réunion à huis clos de la direction nationale du parti. "Tout les chiffres sont sur la table", a répondu en substance celui qui est toujours officiellement premier secrétaire du Parti socialiste, bien qu’il ait passé la main à une direction collégiale. "Mais si vous souhaitez vraiment refaire les comptes, alors on va les reprendre sur quinze ans", a-t-il poursuivi.



Traduction pour les amis de François Hollande - et plus particulièrement pour Julien Dray qui, dans les colonnes du Parisien la semaine dernière, s'interrogeait ouvertement sur le coût réel de la campagne de Benoît Hamon : n'oubliez pas qui a géré le parti de 1997 à 2008. C'est bien sûr l’ancien chef de l'État qui était dans son viseur.

Cela n'a cependant pas empêché les socialistes de se mettre d'accord sur la suite de leur programme de rentrée. D'autant que l'ambiance de ce séminaire était étonnamment "plutôt apaisée". C'est en tout cas ce que rapportaient certains participants, notamment le député européen Emmanuel Maurel. Membre de l'aile gauche, il fait pourtant partie de ceux qui s'interrogent sur le fait même de rester au PS et qui attendent impatiemment une "clarification" de sa ligne idéologique.



Un congrès de refondation politique a en tout cas été annoncé officiellement à la fin de ce séminaire. Il aura en principe lieu au mois de février 2018. D'ici là, la direction du parti planchera sur une feuille de route qui doit être soumise au vote de adhérents à la fin du mois.