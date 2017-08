Pourquoi des socialistes plaident pour un changement de nom du PS

publié le 26/08/2017 à 17:07

Changer de nom pour prendre un nouveau départ ? C'est la solution que semble prôner Stéphane Le Foll pour le Parti socialiste. Une formation politique dont le nom résonne familièrement aux oreilles. Et pour cause. Le parti de la rue de Solférino n'a pas changé de nom depuis le congrès d'Issy-Les-Moulineaux en 1969, au cours duquel il a succédé à la Section française de l'internationale ouvrière (SFIO).



Invité de RTL vendredi 25 août, l'ancien ministre de l'Agriculture et porte-parole du gouvernement sous le quinquennat de François Hollande a défendu la nécessité de rebaptiser le PS, qu'il propose de désigner tout bonnement par "Les Socialistes".



"Il y a bien Les Républicains, les Insoumis, les Verts… Il y a même aujourd'hui les Constructifs. Je pense que s'appeler Les Socialistes, ce sera aussi une manière d'être présent, d'exister, parce que ce nom est important, et puis d'avoir un changement qui permette aussi d'ouvrir ce parti", a-t-il argué. À ceci près que les Insoumis ne sont pas le nom officiel du mouvement de Jean-Luc Mélenchon et que Les Verts n'existent plus sous ce nom depuis 2010.

Une pratique courante dans la vie politique française

Le nom de la droite traditionnelle a changé à plusieurs reprises. Une manière de faire table rase du passé ? Les actuels Républicains ont succédé à l'UMP (Union pour un mouvement populaire) en 2015, qui elle-même était la continuité du RPR (Rassemblement pour la République), qui lui avait cédé la place en 2002. Si, pour l'heure, la proposition de Stéphane Le Foll n'est pas adoptée, elle n'a pas non plus été écartée.

Changer le nom du Parti socialiste n'est pas une idée neuve, rappelle à RTL.fr le politologue Fabien Escalona. Manuel Valls avait déjà pris fait et cause pour cette option dès les années 2000. L'ancien premier ministre militait pour un abandon pur et simple de la terminologie "socialiste", qu'il jugeait dépassée.



Changer de nom pour faire peau neuve ?

"Quand on veut changer le nom de quelque chose, c'est qu'on estime que l'entité a été entachée", juge le politologue. Pour l'enseignant en sciences politiques à l'IEP de Lyon, Stéphane Le Foll remet un "serpent de mer" au goût du jour. "C'est vouloir signifier au grand public que notre identité a changé." Fabien Escalona ajoute toutefois un bémol à la proposition de Stéphane Le Foll et se montre sceptique.



"Vu l'objectif qu'un changement de nom doit poursuivre, la proposition de Stéphane Le Foll ne signifie rien. Le changement proposé ne porte aucun message, analyse-t-il. Pour moi, le changement de nom n'a du sens que s'il s'associe à un renouvellement réel, programmatique voire organisationnel."

Un chantier plus important qu'un simple changement de nom

Le quinquennat écoulé a été éprouvant pour le Parti socialiste. Le chef de l'État, issu de ses rangs, a connu un taux de popularité historiquement bas et a préféré renoncer à se présenter à sa propre succession. Le candidat issu de la primaire de la Belle alliance populaire a, lui, connu un échec retentissant à l'élection présidentielle de 2017, n'arrivant qu'à la cinquième place. Les ténors du vieux parti d'Épinay s'activent donc pour replacer le PS au cœur de la vie politique française.



En mai, après la déroute de la présidentielle, Stéphane Le Foll déclarait déjà dans les colonnes du Parisien qu'il s'agissait de "la fin du PS tel qu'il a vécu jusqu'ici". Mais pour Fabien Escalona, "le nom 'Les Socialistes' ne suffirait pas pour recréer de l'adhésion".