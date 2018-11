"Où est passé l'argent de l'ISF ?" : comment compte s'y prendre Bruno Bonnell

publié le 29/11/2018 à 17:17

Après "rendre l'argent", voici "où est passé l'argent ?". Un député La République En Marche, Bruno Bonnell, souhaite étudier les bénéfices ou non de la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au début du quinquennat d'Emmanuel Macron.





Le président de la République avait mis en avant la théorie des premiers de cordée. En expliquant : "Ce n’est pas le premier de cordée qui tire les autres sur la corde. Chacun doit aller, aspérité après aspérité, prendre sa propre prise. Mais quelqu’un a ouvert la voie", a déclaré le président".

La théorie du premier de cordée a-t-elle donc fonctionné ? Y-a-t-il eu une répercussion sur la consommation ou l'investissement ? Joint par RTL.fr, Bruno Bonnell estime que "l'on a beaucoup entendu parler de ce cadeau fiscal. Il faut faire le bilan". Le député de la majorité explique appliquer la ligne dictée par Emmanuel Macron comme quoi chacun doit participer à l'effort national.

Il ajoute aussi que cette démarche s'inscrit parfaitement dans la méthode de la macronie : mettre en place une réforme et ajuster en fonction des résultats. Comment compte-t-il savoir ce que les personnes exonérées de l'ISF ont fait de leur argent ? "On va mettre en place un groupe de travail avec des députés de l'opposition pour proposer des méthodes d'évaluation", explique le député, membre de la Commission des Affaires économiques et sociales



Et dans le cas où les résultats s'avèrent négatifs ? "Nous porterons des propositions pour ajuster le tir". Et d'ajouter : "J'ai écouté le discours d'Emmanuel Macron en réponse aux 'gilets jaunes'. Ce n'est pas le père Noël. Il donne un cap pour le quinquennat, celui à venir. Nous, les députés, on doit descendre au niveau de l'urgence. Nous prévoyons cela pour la fin de cette année, le début de l'année prochaine".