"On va avoir de moins en moins de CDI et de plus en plus de travail temporaire", prédit Nathalie Kosciusko-Morizet

publié le 27/04/2016 à 08:28

Les chiffres du chômage ont été dévoilés le 26 avril. La France enregistre une forte baisse de 1,7% du nombre de chômeurs de catégorie A (sans activité). Cela représente 60.000 chômeurs de moins par rapport à février (-1,4% depuis le début de l'année). Au micro de RTL, Nathalie Kosciusko-Morizet s'en est réjouie avant de mettre un bémol. "Les chiffres de l'emploi sont meilleurs et sont même bons ce mois-ci et tant mieux. Ce sont des bons chiffres après un très mauvais mois. Ce sont des bons chiffres après une mauvaise année. Quand on regarde sur un an, c'est 13.000 demandeurs d'emplois en catégorie A de plus chaque mois."



La candidate à la primaire Les Républicains voit émerger une nouvelle tendance sur le marché du travail. "On va avoir de moins en moins de CDI, de moins en moins de salariat pour avoir de plus en plus du travail intérimaire, du travail temporaire et du travail indépendant. Un des enjeux aujourd'hui de la politique de l'emploi est de créer de la croissance, de créer de l'emploi mais c'est aussi de prendre en compte ce fait nouveau du marché du travail pour faire en sorte qu'il y ait de nouvelles protections. Qu'on puisse être indépendant aujourd'hui en France sans avoir l'impression de payer des charges ahurissantes."

Pour l'ancienne ministre de Nicolas Sarkozy, "on ne parle pas du travail indépendant.C'est un espèce d'impensé. C'est le fait émergent du marché du travail. Comment on fait pour que ce soit une opportunité (...) pour que ça puisse au contraire être une chance." Le CDI serait "largement virtuel" pour la nouvelle génération. "C'est vrai que 80% des Français qui travaillent aujourd'hui sont en CDI mais très peu de ceux qui sont en train d'entrer dans le monde du travail s'en voient proposer. Ça ne changera pas, c'est une tendance majeure du monde du travail et du monde contemporain. Pour toute une nouvelle génération, ce n'est pas forcément vécu comme un immense problème."