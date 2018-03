Nathalie Kosciusko-Morizet était l'invitée de RTL

publié le 27/04/2016 à 07:42

Après avoir pris ses distances avec Nicolas Sarkozy à la fin de l'année 2015 et été exclue de la direction des Républicains, Nathalie Kosciusko-Morizet a choisi le terrain de la primaire de l'alternance pour assumer ses idées. Elle répondra aux questions d'Olivier Mazerolle dès 7h50. La députée de l'Essonne reviendra sans doute sur ses difficultés à réunir les 20 parrainages de parlementaires permettant sa candidature à l'investiture. Nathalie Kosciusko-Morizet, candidate à la primaire de la droite pour 2017, a affirmé le 24 avril que "Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, Bruno Le Maire et François Fillon aimeraient bien" que cette consultation "soit un entre-soi", avec le moins de concurrence possible. Thierry Solère, chargé de l'organisation de la primaire, table sur cinq ou six candidats alors qu'ils sont 12 à s'être déclarés.



L'ancienne ministre de Nicolas Sarkozy réagira également à la publication des chiffres du chômage pour le mois de mars 2016. Après la légère diminution de janvier, puis la hausse de février, les chiffres du chômage chutent à nouveau. En mars, la France enregistre une forte baisse de 1,7% du nombre de chômeurs de catégorie A (sans activité). Cela représente 60.000 chômeurs de moins par rapport à février. Ce recul est le plus important depuis plus de 16 ans.



Nathalie Kosciusko-Morizet est l'invitée de RTL. Elle répondra aux questions d'Olivier Mazerolle dès 7h50. Une interview à suivre en direct sur RTL et en vidéo sur RTL.fr.