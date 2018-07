publié le 29/12/2017 à 08:30

"Je ne veux plus, d’ici la fin de l’année, avoir des hommes et des femmes dans la rue, dans les bois ou perdus". À deux jours de la Saint-Sylvestre, les propos d'Emmanuel Macron refont surface alors qu'il évoquait "une question de dignité, d'humanité et d'efficacité".



Alors que des hommes et des femmes dorment toujours dans la rue, c'est un constat d'impuissance qui se dégage aujourd'hui. "Ce n'est pas une forme d'impuissance. Nous agissons avec énormément de détermination mais aussi beaucoup d'humilité. Nous avons déployé un effort un effort sans précédent. Par rapport à l'année dernière, c'est 13.000 places d'hébergement d'urgence de plus qui ont été ouvertes", explique Julien Denormandie, secrétaire d'État auprès du ministre de la Cohésion des territoires.

Malgré tout, selon les chiffres donnés par certaines associations, le nombre de sans-abri s'élève à 200.000 en France. Ce sont majoritairement des hommes seuls, auxquels s'ajoutent de plus en plus de familles, notamment des familles de migrants, en situation irrégulière ou en situation de demande d'asile.

Face à ce constat, le secrétaire d'État assure que le gouvernement va "continuer à ouvrir des places". Mais le problème va encore plus loin selon Julien Denormandie : "Il faut sortir les gens des hébergements d'urgence. Jusqu'à présent, on ne leur fait pas de propositions suffisamment pérennes".