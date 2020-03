"On a délégué notre politique migratoire à Erdogan", fustige Glucksmann sur RTL

et Léa Stassinet

publié le 05/03/2020 à 18:48

"Arrêtez de vous prendre pour Churchill et De Gaulle visitant le front : vous ne combattez pas une armée, mais des civils désarmés fuyant la guerre et/ou la misère!". Sur Twitter ce jeudi 5 mars, le député européen Raphaël Glucksmann a dénoncé l'action de la Commission européenne face à l'afflux de migrants à la frontière gréco-turque, après la diffusion d'un clip montrant ses responsables survolant cette frontière.

L'Union européenne avait dépêché mardi en urgence de hauts responsables en Turquie pour protester contre sa décision de laisser passer les migrants, et exprimé sa solidarité avec la Grèce voisine confrontée à un afflux à sa frontière. "Nos dirigeants ont raison d'aller sur place mais pas pour développer ce message-là. On vit un basculement, le discours sur l'invasion jusque-là cantonné a l’extrême-droite est devenu acceptable", a fustigé Raphaël Glucksmann au micro de RTL Soir ce jeudi.

"On atteint le sommet de l'horreur", poursuit le député européen, qui évoquent des "images des gardes-côtes grecs essayant de couler une barque de migrants". "C'est une tragédie absolue, et les premiers responsables ce sont Bachar al-Assad et Vladimir Poutine. La 2e responsabilité principale, c'est qu'on a délégué notre politique migratoire à Erdogan", affirme Raphaël Glucksmann, qui prône "une solidarité européenne" sur la question de l'accueil des migrants.