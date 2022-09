Nucléaire : pourquoi le torchon brûle-t-il entre EDF et Emmanuel Macron ?

Friture sur la ligne entre Emmanuel Macron et EDF. Le président de la République n'a pas apprécié les critiques de Jean-Bernard Lévy lors de la rentrée du Medef, la semaine dernière. Le patron d'EDF a tiré à boulets rouges sur la gestion gouvernementale du parc nucléaire. La moitié des réacteurs est aujourd'hui à l'arrêt, notamment pour maintenance. Un peu rancunier, Emmanuel Macron avait aiguisé ses flèches.

Le moins qu'on puisse dire, c'est que ces deux là ne partiront pas en vacances ensemble. Pour Emmanuel Macron, si ces 32 réacteurs sont encore à l'arrêt, c'est à cause d'EDF et de personne d'autre. "C'est absolument inacceptable que les gens qui ont eu la responsabilité des travaux de maintenance du parc installé, puissent expliquer aujourd'hui que nous n'avons pas pris nos responsabilités", dit-il.

Alors, pour bien comprendre cette grosse colère du président, il faut écouter ce que disait la semaine dernière le patron d'EDF, Jean-Bernard Lévy : "On manque de bras parce qu'on n'a pas assez d'équipes formées. On n'a pas assez d'équipes formées parce qu'on nous a dit 'votre parc nucléaire, il va décliner'. Évidemment, on n'a pas embauché des gens pour en construire 12, on a embauché des gens pour en fermer 12".

En clair, si les Français risquent de manquer d'électricité à Noël, ce serait à cause du gouvernement. Sauf que ça ne passe pas, "des propos faux et irresponsables", rétorque Emmanuel Macron. "Si les travaux étaient conditionnés à la création de nouveaux réacteurs, nous serions fous", dit même le président. EDF, qui se cherche d'ailleurs un nouveau patron.

