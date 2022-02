Présidentielle 2022 : ces candidats qui veulent taxer les milliardaires polluants

Ce n'est pas la première fois que les milliardaires se font épingler pour leur train de vie pas très écologique. Après le bilan carbone dû à leurs moyens de transports, Oxfam et Greenpeace s'intéressent à la pollution dégagée par leurs entreprises et proposent dans un rapport de taxer encore plus les grands patrons. Une proposition qui se trouve déjà dans le programme de certains candidats.

Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Jean-Luc Mélenchon proposent de taxer les grandes fortunes en fonction de leurs participations dans des entreprises polluantes. Ce rapport met en évidence les inégalités entre ces milliardaires et le reste de la population. "63 milliardaires polluent autant que 50 % de la population, c'est l'équivalent du bilan carbone combiné du Danemark, de la Suède et de la Finlande", explique Clément Sénéchal chargé de campagne climat chez Greenpeace.

ISF climatique

En tête de ces grandes fortunes Gérard Mulliez, le fondateur du Groupe Auchan. Son patrimoine financier émet trois millions de fois plus de CO2 que celui d’un ménage français. Il est suivi de Rodolphe Saadé du groupe de transport maritime CMA-CGM et d'Emmanuel Besnier le président général de Lactalis, numéro un mondial du lait.

"Cela donne des ordres de grandeurs vertigineux qui posent la responsabilité prépondérante des ultrariches dans la crise climatique et donc la nécessité de les mettre, les premiers, à contribution des efforts de décarbonation et c'est pour cela que l'on préconise la mise en place urgente d'un ISF climatique", complète Clément Sénéchal. Un ISF qui rapporterait sept milliards d'euros à l'État et qui serait affecté à la transition écologique.