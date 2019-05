publié le 03/05/2019 à 17:32

Faut-il reconstruire Notre-Dame à l’identique ? Suite à l’incendie qui a ravagé la cathédrale, le débat est posé avec d'un côté, ceux qui souhaitent reconstruire le monument à l'identique, de l'autre, ceux qui veulent que la restauration soit plus moderne.



Vendredi 3 mai, Franck Riester, le ministre de la culture, a annoncé que "les Français participeront à la construction de Notre-Dame". Selon un sondage Yougov publié fin avril, plus d’un Français sur deux souhaiterait retrouver la cathédrale telle qu’elle était avant l’incendie.

Présent ce vendredi 3 mai à la première biennale d'architecture et de paysage à Versailles, Nicolas Sarkozy s'est exprimé sur le sujet au micro de RTL. Pour l'ancien Président de la République, cette polémique n'a que du bon. "Le drame, c’est quand il n’y a plus de polémique. Il n’y a plus de polémique, il n’y a plus d’idées, il n’y a plus de projet, il n’y a plus rien (…) Mais tant mieux qu’il y ait cette polémique ! Elle témoigne de quoi ? De la vitalité d’une société", a réagi l'ancien chef de l'État.



Une position assez proche de celle du ministre de la Culture, Franck Riester, qui se félicite aussi que les Français puissent s'exprimer sur Notre-Dame : "Si on coupait tout de suite le débat en disant si ce sera la même flèche ou une flèche différente, on aurait bridé nos compatriotes, là on laisse la possibilité à chacun et à chacune de s'exprimer (...) et puis on tranchera après un grand débat et une grande consultation", a déclaré le ministre vendredi 3 mai.