publié le 26/05/2019 à 11:41

Plus d'un mois après le violent incendie qui a frappé la Cathédrale Notre-Dame et provoqué l'effondrement de sa flèche, le projet de reconstruction est mis sur la table. Alors que le Premier ministre, Édouard Philippe avait annoncé l'organisation d'un "concours international d'architecture", une polémique avait éclaté entre les architectes anciens et les modernes.



En effet, là où certains souhaitent une reconstruction de la flèche à l'identique, d'autres veulent qu'elle soit rebâtie avec des matériaux actuels. La maire de Paris, Anne Hidalgo, a confié au JDD être favorable à une reconstruction "à l'identique". "J'ai une véritable passion pour l'architecture contemporaine et je pense qu'elle a sa place à Paris (...) Sur la question de Notre-Dame, j'assume d'être conservatrice", explique la maire de Paris.

"Notre-Dame est une œuvre qui appartient à tous les Parisiens, à tous les Français et au monde entier", a encore confié Anne Hidalgo.

Reconstruction pour 2024

Un mois après les terribles images de l'incendie, une soixantaine de personnes travaillent quotidiennement sur place pour effectuer les travaux d'urgence. Des planchers vont être installés pour permettre d'étudier de près les voûtes. Les arcs-boutants vont être étayés pour solidifier l'ensemble.



Après ces travaux d'urgence, l'heure sera au diagnostic, pierre par pierre. Il faut pour cela évacuer les gravats encore au cœur la cathédrale. Tous sont récupérés, un par un, grâce à une petit robot-pelleteuse alors que la zone est encore trop risquée.



Le président de la République a réaffirmé vendredi, que le chantier serait achevé dans son ensemble pour 2024, avec les Jeux olympiques en ligne de mire.