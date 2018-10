et Marie-Pierre Haddad

publié le 28/10/2018 à 16:17

"Une prime scandaleuse" pour "diviser". Les syndicats de surveillants de prison ont vivement critiqué mercredi une indemnité versée par la direction de l'administration pénitentiaire (DAP) à des personnels ayant travaillé pendant le mouvement de protestation de janvier. Plus de 1.600 personnels de l'administration pénitentiaire, aussi bien des surveillants que des chefs d'établissement, toucheront cette gratification de 350 euros, selon une information du Canard Enchaîné.



Invitée du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI, Nicole Belloubet a confirmé l'information. "Il faut bien replacer les choses dans leur généralité. Les surveillants pénitentiaires n'ont pas de droit de grève, parce qu'il assure la sécurité de la société. En compensation, ils bénéficient d'un statut spécial".

Et d'ajouter : "Pendant qu'un certain nombre de surveillants pénitentiaires prolongeaient la grève d'une façon qui nous a semblé excessive, il fallait bien des gens pour assurer la surveillance et le fonctionnement des prisons".