Nicolas Sarkozy : de quoi va parler "Le temps des tempêtes", son nouveau livre ?

publié le 23/07/2020 à 17:41

Il avait fait un carton en librairie l'été dernier avec son livre Passions. Nicolas Sarkozy récidive et sort ce vendredi 24 juillet Le temps des tempêtes qui raconte ses deux premières années à l'Élysée. Un livre écrit dans la tempête confinée du coronavirus.

L'entourage de l'ancien président décrit un Nicolas Sarkozy tout entier dévoué à sa tâche : 8 heures d'écriture par jour, tous les jours, dans sa villa du Cap Nègre. C'est une plongée en Sarkozie où l'on croise le gratin : de la reine d'Angleterre à Poutine. Et aussi le menu fretin de la politique française croquée avec férocité sur Laurent Fabius. "Il fait partie de ces gens qui croient, avec une sincérité désarmante, que tout leur est dû", écrit Sarkozy dans les premiers extraits publiés par Le Figaro.

"Je ne fais pas un travail pour les historiens mais pour les Français", confie-t-il. Il est aussi question de tempêtes plus intimes : de la rupture avec Cécilia Attias à l'idylle avec Carla Bruni. Et, au passage, il s'offre un joli coup médiatique avec les bonnes feuilles du livre publiées dans la presse et une tournée de dédicaces à Ajaccio, Arcachon et Deauville.