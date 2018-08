et AFP

Les invectives de Brigitte Bardot envers Nicolas Hulot ne sont pas restées sans réponses. Qualifié de "trouillard" par l’ancienne actrice samedi 11 juillet dans Var Matin, le ministre de la Transition écologique et solidaire a appelé Brigitte Bardot ce dimanche 12 août pour s'expliquer.



Dans un tweet publié dimanche, l'ancienne actrice a affirmé avoir reçu un appel "d'un Nicolas Hulot en rage en me traitant de lâche, de mielleuse vis-à-vis du Président" Macron, au lendemain d'une interview dans laquelle elle a éreinté le ministre.

L'entourage du ministre a affirmé que celui-ci estimait qu'il s'agissait de "propos manipulatoires issus d'une conversation privée", qualifiant les déclarations de Brigitte Bardot d'"injurieuses". "Le Ministre se concentre sur son action au service des Français et de la planète et ne veut pas rentrer dans des polémiques stériles et démagogiques", a-t-on ajouté.

D’abord satisfaite par la nomination d’Hulot, l'ancienne actrice a vite déchanté. Elle s’était déjà signalée en critiquant la politique d’abattage de loups du gouvernement. Dans une interview au "Monde" en janvier, elle avait affirmé avoir plongé dans une "détresse indicible" après la décision de ministre "d'autoriser l'abattage de 40 loups", assurant lui avoir "écrit en le traitant de tous les noms".