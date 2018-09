et Thibaut Deleaz

publié le 07/09/2018 à 08:30

S'il ne se réjouit pas forcément de la démission de Nicolas Hulot, Christian Jacob critique la "vision dogmatique" qu'avait l'ex-ministre de l'Écologie sur la chasse, vendredi 7 septembre sur RTL. Son point de vue "n'était pas sérieux, en tout cas n'était pas "étayé", a fustigé le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée.



La démission de Nicolas Hulot est pour lui un "révélateur de ce nouveau monde". "On ne passe pas d'animateur télé à ministre d'État. L'erreur de Hulot ça n'a pas été sa démission, mais d'entrer au gouvernement", ajoute Christian Jacob.

Le président du groupe LR, lui-même chasseur, assure ne pas se féliciter que ce soit un lobbyiste de la chasse Thierry Coste qui ait précipité le départ de Nicolas Hulot. "À la place des chasseurs, je ne me réjouirais pas trop vite non plus de l'arrivée de François de Rugy" au ministère.