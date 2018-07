Nicolas Bay : "Si les Français veulent garder l'euro, ils garderont l'euro"

publié le 31/03/2017 à 08:22

Marine Le Pen persiste et signe. Dans son projet pour l'Europe, la présidente du Front national a l'intention de quitter l'euro pour revenir au franc, malgré l'hostilité des Français. Invité de RTL vendredi 31 mars, Nicolas Bay assure que l'objectif pour la présidente du Front national est de "faire évoluer l'euro monnaie unique vers un euro monnaie commune, une monnaie d'échange international, comme l'était l'écu autrefois." L'écu était une monnaie fictive ou une unité de compte, qui remplissait notamment une fonction de moyen de règlement entre les banques centrales.



Le secrétaire général du Front national confirme que la question sera soumise à référendum. "Ce sont les Français qui décideront (...) On ne va rien imposer au peuple. Si les Français veulent garder l'euro, ils garderont l'euro. Marine Le Pen tirera les conséquences", explique ce proche de la candidate, tout en contrebalançant dans le même temps : la sortie de l'euro "n'est pas l'alpha et l'oméga de notre projet".

Plus globalement, pour Nicolas Bay, "on essaie de faire peur aux Français". "C'est un mensonge de dire que ce serait la catastrophe si on avait une monnaie nationale." "L'euro dessert nos intérêts, sert les intérêts de l'Allemagne au détriment de tous les autres pays de la zone euro. On a aujourd'hui une balance commerciale, qui est déficitaire de 50 milliards d'euros. On aurait évidemment intérêt à avoir une monnaie moins fortement évaluée."